Кабмин установил минимальные цены на отдельные виды алкоголя

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял постановление „Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков отечественного производства”.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина, а частности, устанавливаются минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия, коньяк и другие спиртные дистилляты, спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда.

В сообщении подчеркивается, что установление минимального уровня цен на алкогольные напитки станет эффективным инструментом вытеснения с легального рынка изготовленных в теневом секторе алкогольных напитков.

Внедрение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки отечественного производства будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет за счет легализации рынка, снижению потребления некачественных и опасных для здоровья потребителей алкогольных напитков, а также обеспечит соблюдение равных условий для ведения бизнеса всеми субъектами рынка алкогольных напитков.