Керчь готовится отметить свое 2606-летие

15-16 сентября в Керчи (Крым) пройдут торжества по случаю 2606-летия города.

Как передает корреспондент УНИАН, 15 сентября будут организованы торжественное собрание и праздничный концерт, а все менее помпезные и более интересные для горожан и гостей Керчи мероприятия запланированы уже на следующий день. По информации исполнительного комитета Керченского городского совета, в субботу, 16 сентября, у подножия Митридатской лестницы состоится открытие памятника пантикапейскому царю Митридату VI Евпатору, в этот же день будет открыт после реконструкции Комсомольский парк. В парке запланировано проведение развлекательных мероприятий, среди которых - городской конкурс "Мисс юная красавица-керчанка", праздник керченской семьи, концертно-развлекательная программа "Тебе, родная Керчь, добро и красоту!".

В этот же день в Молодежном парке района Аршинцево пройдет театрализованное представление "С днем рождения, керчане!", программа для детей и взрослых "Город мастеров", игры и конкурсы "Скомороший балаган", конкурс "Папа, мама, я - суперкерченская семья!". Не забыли организаторы праздника и о пожилых людях - для них подготовлен вечер-концерт "Ритмы вашей молодости" с участием духового оркестра.

На набережной Керчи днем 16 сентября будет организована выставка специализированной техники МЧС, кроме того, в течение дня в городе пройдет показ причесок лучших парикмахеров, выставки работ керченских художников и сувенирной продукции, фестиваль молодежной рок-музыки, конкурс по брейк-дансу "Белая акула", а также игры, конкурсы и многочисленные спортивные соревнования.

Завершат празднование 2606-летия Керчи праздничный фейерверк и гала-представление "Мы дарим городу свои сердца!" с участием творческих коллективов города и звезд эстрады.