На межбанке доллар и евро пошли на снижение

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 6,1000/6,5500, к 12:00 сузился спрэд - 6,1500/6,3000, к закрытию ценовые уровни установились на значении 6,1500/6,2500.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 НБУ объявил о продаже/покупке доллара. Цены на межбанке на американскую валюту упали после заявления Нацбанка о готовности покупать и продавать валюту без ограничений по курсам 5,9500/6,0500.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2265/0,2340, а к 12:00 цены выросли до 0,2310/0,2400. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль продолжает падать до 26,5791 (-0,4875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3166/68, а к 15:15 упали до 1,3033/35. Рынок евро-гривня открылся на уровне 8,0270/8,6295, к 12:00 цены снизились до 8,0135/8,2190. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 8,0110/8,1510.