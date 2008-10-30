Нацбанк сегодня выбросит на межбанк валюты немеряно?

Национальный банк Украины сегодня на межбанковском валютном рынке планирует продать достаточно валюты для удовлетворения спроса.

Об этом сообщил аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН.

«В банках и казначействах прошла информация о том, что НБУ сегодня выйдет на межбанк и удовлетворит весь спрос на иностранную валюту. Это не будет выход с каким-то конкретным объемом валюты, будет продаваться столько валюты, сколько будут покупать банки», - сказал В.ПАЮК.

Поскольку Нацбанк сегодня объявил курс продажи доллара по цене 6,05 грн., то ниже этой отметки курс упасть не может, считает эксперт.

Отметим, сегодня к 15.00 на наличном рынке курс доллара упал до 6,1-6,3 грн.