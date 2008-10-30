На место Шубы назначили Косюту
Прокурора переводят из Черновцов
|Александр МЕДВЕДЬКО
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В то же время А.МЕДВЕДЬКО другим своим приказом на должность прокурора Черновицкой области назначил первого заместителя прокурора Днепропетровской области Йожефа ОРОСА.
Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.Шубы было обнаружено 15 октября около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.
Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.
Генеральная прокуратуры возбудила и расследует уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).