На место Шубы назначили Косюту

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня своим приказом вместо погибшего Владимира Шубы назначил прокурором Днепропетровской области государственного советника юстиции 2-го класса Михаила КОСЮТУ, который до настоящего времени занимал должность прокурора Черновицкой области, а еще раньше – Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО другим своим приказом на должность прокурора Черновицкой области назначил первого заместителя прокурора Днепропетровской области Йожефа ОРОСА.

Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.Шубы было обнаружено 15 октября около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.

Генеральная прокуратуры возбудила и расследует уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).