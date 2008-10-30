Часть Киева уже получила повышение цен на ЖКХ в 5-10 раз

Киевский городской совет поддержал инициативу Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для высокорентабельных коммерческих структур в 5-10 раз и оставить неизменными тарифы для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовал 61 из 115 присутствующих депутатов Киевсовета: Блок Черновецкого – 43 голоса, Блок Литвина – 3, Партия регионов – 5, ГАК – 6 и 6 внефракционных депутатов. Депутаты фракций БЮТ и Блока Кличко не участвовали в голосовании.

Как отмечается в документе решения, Киевская городская госадминистрация по поручению Киевсовета должна привести базовые тарифы на ЖКУ к экономически обоснованному уровню для отдельных категорий предприятий, которые являются высокорентабельными и имеют сверхдоходы, в 10 раз, для юридических лиц – в 5 раз.

Подготовленный на сессию проект решения предусматривал повышение тарифов для всех потребителей города, в частности, для населения предлагалось, по предварительным подсчетам специальной рабочей группы, осуществить повышение в 1,7 раза. Этот проект решения депутаты не поддержали, и за него проголосовали лишь 9 из 115 присутствующих в зале депутатов.

На момент голосования в сессионный зал вошел мэр столицы и озвучил свое предложение, отметив, что в связи с экономическим кризисом не ожидается в ближайшие годы повышения уровня доходов граждан, в связи с чем весь груз коммунальных платежей должен быть возложен на юридических лиц.

“Ничего сложного в этом нет. Это гуманитарный проект”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, еще раз отметив, что предлагает “высокорентабельным и нехорошим” структурам и предприятиям поднять тарифы в 10 раз, и не трогать планку платежей для простых людей.

В то же время он отметил, что все же для элитных домов, где проживают богатые люди, тарифы впоследствии будут пересмотрены.

В сессионном зале еще до прихода Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО проинформировал о возможном повышении тарифов на ЖКУ для населения, которое рассчитала мэрия. Так, предлагалось на 30% повысить плату за тепло, воду и водоотвод.

В то же время, согласно постановлению Кабинета министров, квартирную плату, которая рассчитывается для каждого дома отдельно, предлагается увеличить втрое. С учетом этого, если сейчас за однокомнатную квартиру киевляне платят 147 грн., то после повышения эта плата будет составлять 178 грн.; за двухкомнатную плата возрастет с 268 грн. до 338 грн., за трехкомнатную – с 367 грн. до 462 грн. Даже при таком повышении необходимо будет предусмотреть расходы на покрытие разницы в тарифах на сумму около 670 млн. грн.

А.ГОЛУБЧЕНКО также сообщил, что рабочей группой предлагается увеличение тарифов для бюджетных учреждений в 1,67 раза, для других потребителей – в 5 раз.