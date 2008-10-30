Последний день октября будет дождливым

31 октября по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ночью и утром в западной части пройдет умеренный, днем в северных, местами в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь. Ночью, утром в восточной и южной частях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на востоке 4-9° тепла; днем 12-17°, в Одесской области и в Крыму местами 20-22°; в Карпатах на протяжении суток 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 ноября удержится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в западных, а 2 ноября и в северных областях возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, 1 ноября в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области 15-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

3-4 ноября без существенных осадков. Температура ночью 4-10°, на побережье морей и Закарпатье до 12°; днем 9-15°, в южной части и западных областях 12-18°, на Закарпатье 16-21°.

В Киевской области 31 октября будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью по Киеву 9-11° тепла, днем 13-15°. По области температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17°.

1-2 ноября ожидается переменная облачность. 1 ноября без существенных осадков, 2 ноября возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.

3- 4 ноября без существенных осадков. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.