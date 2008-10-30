В Кировоградской области нашли тело 3-летней девочки

В Новгородковском районе Кировоградской области прекращены поиски 3-летней девочки, которая пропала 25 октября со двора собственного дома. Ребенка нашли в воде в нескольких километрах от села Ингуло-Каменка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

За несколько дней поисков спасатели и местные жители обследовали 10 га территории села, а также прилегающую степную зону, осмотрели местные домовладения и неработающие объекты сельскохозяйственного назначения. Поиски велись вдоль береговой линии реки Ингул, с помощью специального водолазного оборудования проверено около 100 кв. км дна и поверхности водоема.

Вчера к поисковым работам был привлечен сводный отряд в количестве 710 чел. и 28 единиц техники. При повторном осмотре акватории реки был обнаружен маленький сапожок, родители подтвердили, что находка принадлежит их ребенку. Тело девочки нашли в 3-4 километрах от села на мели.