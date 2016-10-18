Во Львове волонтеры работают на военном такси (фото)

«Если на фронте люди не имеют машины, они связаны по рукам и ногам. Поэтому многие передвигается грузовиками. А когда до врага остается 300-400 метров, ты становишься хорошей целью», - утверждает львовский волонтер Богдан Василяк, ОО «Допоможи фронту».

Чтобы привлечь внимание к критической ситуации на передовой с малой колесной техникой, волонтеры и сервис вызова авто «UKLON» организовали акцию «Военное такси». С 18-го до 20-го октября кто-либо из жителей и гостей города могут принять участие в акции.

По словам основателя фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги, суть очень проста” “ Клиент заказывает такси через мобильное приложение Uklon и в поле примечаний (“уточнение для водителя”) пишет #wartaxi. На вызов может приехать обычный водитель, а может – волонтер, расскажет о проблемах на фронте или развлечет необычной историей. Далее сервис Uklon перечислит всю стоимость поездки (без чаевых водителю) на покупку авто военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне АТО”.

За средства, собранные во время акции «Военное такси» во Львове, волонтеры вместе с «UKLON» планируют приобрести джип Nissan Patrol стоимостью 82 тысячи гривень для 24-й отдельной механизированной бригады имени Князя Даниила Галицкого, которая дислоцируется в Яворове Львовской области и принимает участие в АТО.

Перед тем, как эта машина отправится на фронт, она потаксует в Днепре. Там волонтеры также будут собирать деньги на авто для местной бригады.

«В Киеве акция имела большой успех. Было принято 536 заказов с тегом #Wartaxi. Среди пассажиров были обычные граждане – чиновники невысокого уровня, студенты, домохозяйки... Благодаря им удалось собрать 85 812 гривень на это авто. Я думаю, Львов даст фору и здесь мы сможем собрать больше», - комментирует Виталий Дейнега.

Он утверждает: “На фронте проблема с мелким колесным транспортом достигали критического уровня. За государственные средства обновить и пополнить военный автопарк невозможно. Его модель до сих пор советского образца – 4-5 авто на бригаду (до 5000 человек). Поэтому передвижение происходит грузовиками и боевой техникой. А это демаскирует и подвергает военных на опасность. Им же важно иметь быструю, небольшую и маневренную технику. Она спасает жизни и помогает легче выполнять задание”.

В акции примут участие: Богдан Масляк (ОО «Допоможи фронту», г. Львов), Галина Алмазова (волонтер-парамедик, мастер спорта по ралли и член экипажа скорой «Вітерець» в АТО), Виталий Дейнега (основатель «Повернись живим»), Андрей Рымарук (демоб. разведчик 53 отдельной механизированной бригады, волонтер "Повернись живим") и др.

Акция проходит в партнерстве с сервисом такси Uklon в городах, где есть его представительства. Причина партнерства единственная – этот сервис с самого начала АТО помог разным волонтерским группам на 5 500 000 грн и продолжает это делать.