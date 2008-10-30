Нобелевский лауреат по экономике о финансовом кризисе: худшее позади
12:28, 30 октября 2008Общество
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«Реальная экономика не рухнула»
|Роберт МАНДЕЛЛ
«Экономика не в такой плохой форме, как может показаться из новостей. Реальная экономика не рухнула. Худшее позади», – заявил нобелевский лауреат на открытии Мирового форума лидеров, проводимого в честь 60-й годовщины основания Южной Кореи, сообщает "Газета.ру".
Р.МАНДЕЛЛ считает, что нынешний кризис не исключителен. В пример он привел 2007 год, три первых квартала которого экономика США демонстрировала рост, после чего последовали два квартала рецессии.
Также Р.МАНДЕЛЛ ссылается на снижение роста в 2002 году, когда спад проходил примерно по такой же модели, как и нынешний.
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