Днепр первым в Украине создаст добровольческие пожарные бригады

Об этом мэр города Борис Филатов рассказал во время пресс-конференции 18 октября.

«В Министерстве внутренних дел и профильных ведомствах видят наш положительный опыт и то, как мы идем навстречу ГСЧСникам. Поэтому коллеги из Киева предложили ввести в Днепре впервые в истории Украины именно в городской территориальной громаде пилотный проект по созданию добровольных пожарных дружин. Уверен, мы сможем показать пример реформирования такой непростой отрасли», – заявил Борис Филатов.

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По словам городского головы, сейчас создается профильная рабочая группа, которая до конца года должна проработать необходимые документы, чтобы включить в бюджет города на 2017 год соответствующую статью расходов.

Пилотными для реализации проекта являются Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Винницкая, Тернопольская и Львовская области. Цель нововведения – уменьшить финансовые убытки от пожаров и главное – сохранить как можно больше человеческих жизней. Модель реформы учитывает лучший мировой опыт.

Команды добровольцев будут базироваться в специальных пожарных депо, укомплектованных техникой. Депо построят в тех частях города, где они будут наиболее необходимыми. Добровольцы будут проходить профессиональное обучение. Ожидается, что создание добровольных бригад позволит найти себя в жизни демобилизованным бойцам АТО и молодежи. Критерии отбора будущих пожарных-добровольцев обнародуют позже. В мэрии планируют также разработать систему льгот и поощрений для тех, кто захочет помогать профессионалам-пожарным.

Глава Днепра Борис Филатов также отметил, что впервые в истории областного центра мэрия покупает пожарную машину стоимостью более миллиона долларов. Спецтехника будет оснащена лестницей более 55 метров в высоту и станет просто незаменимой для тушения возгораний в многоэтажках. Кроме того, пожарные Днепра получат новую форму, которую шьют по австрийскому образцу.