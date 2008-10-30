Коломойский вошел в наблюдательный совет «1+1»

Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Оливер МАЙСТЕР (Oliver Meister) вошли в состав наблюдательного совета компаний «Студия 1+1» и «1+1 Продакшн».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала “1+1” и напомнили, что компания "Централ Юропиан Медиа Ентерпрайзис" (Central Media Enterprises – CME) стала владельцем 100% группы «1+1», а Борис ФУКСМАН и Марина ВИЛЬЯМС вышли из состава наблюдательного совета.

Операционный директор СМЕ и председатель наблюдательного совета компаний «Студия 1+1» и «1+1 Продакшн» Адриан САРБУ сказал, что «И.КОЛОМОЙСКИЙ является долгосрочным инвестором, членом совета директоров и деловым партнером CME, а также очень успешным бизнесменом международного масштаба. Его опыт будет важным вкладом в развитие нашего бизнеса в Украине. О.МАЙСТЕР работает в СМЕ с 2000 года и хорошо знает работу наших компаний в Украине. Мы приветствуем новых членов наблюдательного совета в нашей команде».