Днепропетровск отмечает свое 230-летие (историческая справка)

Сегодня Днепропетровск отмечает День города и 230-летия со дня основания.

Как передает корреспондент УНИАН, по традиции торжественные мероприятия начались с праздничного молебна в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Сразу после этого состоялась торжественная церемония открытия нового здания Днепропетровского Епархиального управления Украинской православной церкви Московского патриархата.

Основные мероприятия Дня города пройдут на Набережной над Днепром и парках областного центра. Среди “изюминок” нынешнего праздника Днепропетровска – чемпионат Украины по историческому фехтованию “Степной орел”, фестиваль церковных колоколов и презентация Екатерининского бала.

Среди VIP-гостей Дня города в Днепропетровске ожидают экс-губернаторов области Юрия ЕХАНУРОВА и Владимира ЯЦУБУ.

Справка. Городу, который носит сейчас имя Днепропетровск, готовилась судьба Южной столицы Российской империи. Подражая Петру Первому, Екатерина желала подарить России столицу своего имени, построенную на новых землях. Для этого, весной, 1776 г. азовский губернатор В.А. Чертков, распоряжением генерал-губернатора Новороссии Потемкина, был отправлен приискание подходящего места.

Василий Алексеевич, рассмотрел "ничейные" земли разогнанного год назад войска Запорожского и выбрал удобное, с его точки зрения, место - при впадении р. Кильчень в р. Самара (на окраине современного Новомосковска).

23 апреля 1776 г. Чертков рапортовал Потемкину о составлении проекта и смет строительства города, назвав общую сумму в 137140 р. 32,5 коп. 2 февраля 1777 г. план был утвержден и Екатеринослав появился на картах Империи.

В течение лета-осени 1778 г. в Екатеринослав перебралась администрация Азовской губернии во главе с Чертковым. В 1782 г. в городе насчитывалось 2194 чел., большей частью - вывезенные из Крыма греки и армяне. Были сооружены 4 церкви - русская, греческая, армянская и католическая, - городская школа и губернское училище.

Увы, подвело Екатеринослав-1 место: весною разливы занимали всю равнину, оставляя на лето гнилые болота. Не оправдались надежды на судоходство - р. Самара оказалась непроходимой для торговых кораблей. И устроители отказались от старых планов - по указу Екатерины II от 22 января 1784 г., новое местоположение губернского города Екатеринослава определилось "по лучшей надобности по правой стороне реки Днепра у Кайдака...".

Жизнь Екатеринослава-Кильченского продолжилась под именем Новомосковск. А год основания достался нынешнему Днепропетровску.