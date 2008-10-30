Доллар с утра пляшет семь сорок

Сегодня с утра наличный курс американской валюты уверенно подобрался к рубежу в 7 грн. По состоянию на 10.00 в обменных пунктах доллар покупался в среднем по 6,7404 грн., а продавался по 7,0942 грн.. В отдельных же банках за доллар просят сейчас 7,40 грн.

Такое поведение наличного доллара сегодня ожидалось в связи с резким его ростом

вчера на межбанковском валютном рынкеУкраины. Напомним, торги по доллару США открылись вчера котировками 6,3350/6,4250, а к закрытию ценовые уровни достигли значений 7,0500/7,2000. НБУ выходил вчера на межбанк с продажей валюты по курсу 5,7000. При этом официальный курс доллара на 30 октября установлен Нацбанком в 576,0400 грн. за 100 долл. США.

Очень сильно вырос также курс евро, что связано с ослаблением американского доллара к евровалюте. Если во вторник доллар укреплялся к евро до соотношения 1,23 долл/евро, то сегодня эта валютная пара торгуется на отметках 1,31-1,32 долл/евро.

Поэтому сегодня утром в обменных пунктах евро покупался в среднем по 8,6956 грн., а продавался – по 9,1298 грн.