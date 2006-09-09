Поедем на Запад

Сегодня состоялось торжественное отправление с вокзала «Киев-Пассажирский» дневного ускоренного поезда сообщением Киев-Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественном отправлении первого поезда присутствовали вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК, министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

После отправления поезда В.РЫБАК поехал осмотреть ход строительства Дарницкого моста через Днепр и Дарницкого вокзала, а также в целом осуществит рабочую поездку по Киевскому железнодорожному узлу.

Поезд «Киевский экспресс» сообщением Киев-Львов начнет постоянно курсировать ориентировочно со следующей среды, он будет курсировать 6 раз в неделю, при этом сначала он будет состоять из 5 вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт и переоборудованы из вагонов-ресторанов в депо «Бахмач». Если на данном маршруте будет спрос, то количество вагонов увеличится. Кроме пяти вагонов первого класса сейчас в составе поезда есть один вагон-буфет. Общее количество мест для пассажиров – 320, в новых вагонах размещены комфортабельные мягкие кресла, есть кондиционеры, электробойлера, холодильники и микроволновые печи. Отправление из Львова в 06.10, прибытие в Киев в 12.37, отправление из Киева в 17.11, прибытие во Львов – 23.25. Стоимость проезда поездом «Киевский экспресс» составит 57 грн. 98 копеек с учетом НДС, пенсионного и страхового сборов.

Как отметил на открытии движения В.КОЗАК, на открытие ускоренного движения «Киевского экспресса» было израсходовано около 100 млн. грн.

Кроме того, министр транспорта М.РУДЬКОВСКИЙ сказал, что следующим маршрутом, на котором поезд будет двигаться ускоренно, без остановок станет сообщение Киев-Симферопиль. Также подобное движение разрабатывают в Москву.

Справка УНИАН. Дневные ускоренные поезда сегодня курсируют, в частности по маршрутам «Киев-Харьков», «Киев-Днепропетровск», «Киев-Кременчуг», «Днепропетровск-Донецк», «Киев-Хмельницкий», «Харьков-Симферополь», «Сумы-Харьков». Сегодня на направлении «Киев-Львов» ежедневно курсирует 18 транзитных пассажирских поездов, из них 15 - скорые. Сообщением Киев-Львов, где ежедневно вращаются четыре пассажирских поезда, из которых 2 скоростных, время движения такого поезда 8 часов 15 минут. Большинство поездов, которые двигаются на Львов проходят через станции Козятин, Жмеринка, Хмельницкий. В то же время через участок Киев-Коростень-Шепетовка проходят 8 пар поездов, следовательно, Юго-Западной железной дорогой было инициировано введение в эксплуатацию дневного пассажирского поезда «Киев-Львов» через Коростень, Шепетовку, что сократило время движения на 2 часа.