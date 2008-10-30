Банки вводят новую «услугу» - продление депозита без ведома клиента

Чтобы не допустить снятие денег с депозитов, причем даже тех, у которых закончился срок, многие банки идут на обман, пишет Сегодня. Они по окончании срока действия накопительного вклада без ведома и согласия клиента продлевают договор. Как рассказал "Сегодня" клиент одного из банков Валерий Нижник, 15 октября истек срок действия депозита в долларах. Но когда он захотел снять часть средств, получил в банке отказ. "Сначала мне сказали, что не могу снять из-за постановления НБУ. Когда же обратился с письменным заявлением, сообщили, что депозит пролонгирован задним числом. Мол, банк может так поступить согласно договору, если клиент не сообщил раньше о своих намерениях снять средства со счета. Но как такое возможно, если меня не уведомили о сроке окончания договора даже по телефону!" — возмущен Нижник. В банке же изданию сообщили, что клиент упустил время, когда можно было бы закрыть депозитный вклад, и помочь ему ничем нельзя.

Этот случай, к сожалению, не единственный, отмечает Сегодня. Опытные адвокаты рассказали изданию, что к ним уже за советом начали обращаться пострадавшие. "Люди в растерянности, но если грамотно действовать, можно получить свои средства назад. Некоторые банки идут клиентам навстречу, с другими крайне сложно договориться. Поэтому можно смело обращаться в суд", — рассказывает известный адвокат Михаил Ильяшев. Согласен с ним и Алексей Резников. "Иск в суд подается на банк. Потому что постановление НБУ, ограничивающее возврат депозитов, все же подзаконный акт, а закон — Гражданский кодекс. Так, в кодексе ясно говорится, что вклад должен быть возвращен по первому требованию вкладчика. Особенно если вкладчик — физлицо", — разъясняет он.

Правда, юристы признаются, что пока в суд вкладчики не обращались. "Люди до последнего надеются, что вопрос можно решить полюбовно. Тем более, что ограничения НБУ, возможно, скоро будут отменены, а рассмотрение иска в суде может длиться не один месяц, не говоря уже о судебных издержках", — отмечает Ильяшев.

Официально представители банковских учреждений заявляют, что в их банках нет проблем со снятием депозита, если пришло время завершения срока вклада и никто права клиентов не нарушает. "Если имеется пункт об автоматической пролонгации, то банк может продлить договор при условии, что клиент заранее не уведомил о намерениях закрыть счет. Так что нужно винить не банки, а свою нерасторопность", — поясняет зампредседателя банка "Финансы и кредит" Игорь Львов. Но он так же, как и юристы, рекомендует обращаться в суд, если возникают какие-либо проблемы. Неофициально же банкиры говорят, что в условиях финансового кризиса они любыми способами стараются ограничить отток средств.