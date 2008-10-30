Госдума предлагает сажать в тюрьму за невозврат кредитов

В условиях падения платежеспособности населения, угрожающего банкам ростом числа невозвратов кредитов, депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для недобросовестных заемщиков.

Текст законопроекта оказался в распоряжении издания "Коммерсантъ". Авторы законодательной инициативы предлагают сажать в тюрьму тех, кто при получении кредита предоставляет в банк недостоверную информацию о себе, и граждан, у которых просроченная задолженность по кредитам превышает 10 тыс. руб.

Законопроект поправок к Уголовному кодексу (УК) подготовлен группой депутатов во главе с членом комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Глебом Фетисовым. По словам разработчиков, законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца недели.

Снижение до 10 тыс. руб. уровня задолженности, при которой может наступить уголовная ответственность за невозврат кредита, означает, что в группе риска оказываются фактически все заемщики, даже те, кто брал экспресс-кредит на покупку мобильных телефонов или бытовой техники.

РБК