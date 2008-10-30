В самом центре Киева ограбили банк

В Киеве вчера днем был ограблен один из филиалов крупного банка. ЧП случилось в самом центре столицы - на улице Владимирской. Налетчик действовал в одиночку. Он ворвался в отделение и, пригрозив кассиру пистолетом, потребовал денег.

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на сотрудника следственно-оперативной группы, по предварительным данным, грабитель унес около 80 тысяч гривен. Выйдя из банка, он бросился бежать.

След парня взяла служебная собака, но возле дороги упустила. Видимо, здесь ждал сообщник на машине. Скорее всего, грабитель хорошо знал банк, в который пришел: он отправился "на дело" даже без маски на лице. Хотя на двери отделения есть знак, что ведется видеонаблюдение, - в самом помещении камер нет.