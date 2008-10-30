Еврокомиссия: необходимо создать новые возможности для экспорта

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ считает необходимым поддержать экспортный потенциал европейского бизнеса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции, представляя результаты чрезвычайного заседания Еврокомиссии, посвященного путям преодоления финансового кризиса.

“Мы должны создать новые возможности для экспорта для европейских предприятий, в том числе, предприятий среднего и малого бизнеса”, - сказал он.

Президент Еврокомиссии также отметил, что комиссия выступает за увеличение инвестиций в малый и средний бизнес через Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. В связи с этим президент Еврокомиссии высказался также за возможность увеличить взносы стран-членов в эти финансовые учреждения.

Кроме того, Ж.БАРРОЗУ не исключил возможности перенаправления части средств, которые финансируются через различные европейские фонды, в частности, фонд социального развития и фонд компенсации последствий глобализации в поддержку малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Еврокомиссия одобрила рамочное коммюнике ответа Европы на вызовы, связанные с финансовым кризисом. Основными приоритетами комиссия определила предупреждение роста безработицы, содействия поддержке и улучшению потребительского спроса, а также обеспечение благосостояния граждан.