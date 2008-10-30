Кому подчинить спецбатальон судебной милиции?
МВД предлагает оставить как есть
Руководство Министерства внутренних дел Украины считает нецелесообразным переподчинение специального батальона судебной милиции «Грифон» Государственной судебной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел, начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Александр САВЧЕНКО.
«Возможно, в переподчинении что-то и будет, но я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это просто нереально», - сказал он.
При этом А.САВЧЕНКО высказал мнение, что в этом случае, наверное «Верховный Суд занимается не своим делом».
Он подчеркнул, что работа судебной милиции определена законами, в том числе о судоустройстве.
А.САВЧЕНКО предположил, что подчинение «Грифону» Государственной судебной администрации не будет способствовать достижению «какого-либо значительного результата».
А.САВЧЕНКО также проинформировал, что по указанному поводу МВД проводило общее совещание с участием руководства Государственной судебной администрации, на котором ее руководитель Иван БАЛАКЛИЦКИЙ «однозначно утверждал, что на сегодняшний день они не готовы к принятию такого количества милиции».
А поэтому, заметил А.САВЧЕНКО, в любом случае, судебная милиция и без того будет выполнять распоряжение судов в пределах инструкций.