Кому подчинить спецбатальон судебной милиции?

Руководство Министерства внутренних дел Украины считает нецелесообразным переподчинение специального батальона судебной милиции «Грифон» Государственной судебной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел, начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Александр САВЧЕНКО.

«Возможно, в переподчинении что-то и будет, но я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это просто нереально», - сказал он.

При этом А.САВЧЕНКО высказал мнение, что в этом случае, наверное «Верховный Суд занимается не своим делом».

Он подчеркнул, что работа судебной милиции определена законами, в том числе о судоустройстве.

А.САВЧЕНКО предположил, что подчинение «Грифону» Государственной судебной администрации не будет способствовать достижению «какого-либо значительного результата».

А.САВЧЕНКО также проинформировал, что по указанному поводу МВД проводило общее совещание с участием руководства Государственной судебной администрации, на котором ее руководитель Иван БАЛАКЛИЦКИЙ «однозначно утверждал, что на сегодняшний день они не готовы к принятию такого количества милиции».

А поэтому, заметил А.САВЧЕНКО, в любом случае, судебная милиция и без того будет выполнять распоряжение судов в пределах инструкций.