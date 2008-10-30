Как соединить "чудеса Украины" туристическими маршрутами?

2009 год станет годом определения 7 чудесных туристических маршрутов для Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, именно такое решение было принято во время сегодняшнего заседания Оргкомитета всеукраинской акции «7 чудес Украины». Акция «7 чудесных туристических маршрутов Украины» стартует с 1 ноября.

По словам инициатора проекта и председателя оргкомитета Н.ТОМЕНКО, на первом этапе акции областные управления туризма, а также туристические компании и специалисты в области туризма предложат возможные туристические маршруты, рассчитанные на 1-2 дня (так называемые «маршруты выходного дня»), которые были бы интересны как для украинцев, так и для зарубежных туристов во время проведения в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

На втором этапе акции оргкомитет совместно с экспертами в области туризма среди внесенных предложений определит 21 лучший маршрут, среди которых потом путем экспертного и интернет-голосования будут избраны 7 чудесных туристических маршрутов Украины. Объявление победителей должно состояться 27 сентября 2009 года, во Всемирный день туризма и День туризма в Украине.

О деталях проведениz акции будет сообщено в ходе презентации проекта 10 ноября.