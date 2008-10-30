Телекоммуникационная палата Украины подвела итоги за год

Ассоциация “Телекоммуникационная палата Украины” подвела итоги своей деятельности в 2008 году и обсудила прогнозы развития рынка в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, о результатах заседания правления ассоциации было сообщено во время пресс-брифинга в рамках VI Восточноевропейской выставки-конференции EEBC 2008 Telecom & Broadcasting.

В частности, президент ассоциации “Телекоммуникационная палата Украины” Александр ЛЯХОВ сообщил, что на заседании правления были утверждены рекомендации для членов ассоциации, в связи с принятием Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания новых документов по лицензированию деятельности провайдеров программной услуги.

Он отметил, что перед ассоциацией была поставлена задача способствовать быстрому приведению лицензионной документации и концепции программного наполнения сетей-членов ассоциации к новым требованиям регулирующего органа.

Кроме этого, правление Телекоммуникационной палаты Украины определило основные задачи своей деятельности на 2009 год, которые планируется утвердить на общем собрании 12 ноября. Ассоциация планирует разработать нормативные правовые акты, которые будут направлены на дерегуляцию деятельности провайдеров программной услуги; способствовать преобразованию Телекоммуникационной палаты Украины в саморегулируемую организацию; организовать взаимодействие с органами государственной власти; координировать деятельность всех заинтересованных сторон в сфере телекоммуникаций и телевидения.

По словам А.ЛЯХОВА, в следующем году ассоциация сосредоточит усилия на разработке и внедрении новой методики определения сбора за выдачу лицензий провайдера программной услуги, разработает методику установления тарифов за пользование “универсальной программной услугой”, будет работать с Национальным советом в вопросе расширения перечня программ для формирования предложений абонентам и подготовит предложения по изменениям законодательной базы.

Справка УНИАН. Ассоциация “Телекоммуникационная палата Украины” - добровольная, негосударственная, неприбыльная организация - объединение юридических лиц, которая создана в 2007 году с целью развития в Украине сферы телекоммуникаций, программной услуги, представительства и защиты общих интересов своих членов.

Палата объединяет на добровольных началах юрлиц, действующих в сфере телекоммуникаций, – операторов телекоммуникационных сетей, провайдеров программных услуг, - а также юрлиц, занятых близкими видами деятельности.