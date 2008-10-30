Президент Еврокомиссии просит не путать господдержку и протекционизм

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ выступает против протекционизма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, представляя результаты чрезвычайного заседания Еврокомиссии, посвященного поиску путей выхода из финансового кризиса.

“Мы за развитие новых проектов, но против протекционизма”, - сказал президент Еврокомиссии.

В то же время, Ж.БАРРОЗУ отметил, что Еврокомиссия не против государственной поддержки реального сектора экономики.

“Мы не против государственных инвестиций в экономику. Но наиболее важно то, чтобы поддержка одной страной-членом ЕС одного сектора экономики не приводила бы к созданию проблем в этом секторе в другой стране-члене”, - сказал он.

При этом Ж.БАРРОЗУ отметил, что сама Еврокомиссия отдает преимущество не секторным проектам, а, так называемым горизонтальным проектам, которые способствуют развитию целого ряда отраслей. К таким горизонтальным проектам он, в частности, отнес противодействие климатическим изменениям и улучшение энергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ заявил о создании государственного инвестиционного фонда для приобретения на биржах акций крупнейших предприятий, чтобы они не перешли под контроль иностранных инвесторов.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ назвала эти намерения протекционистскими и выразила желание более детально обсудить данный вопрос с французским Президентом.