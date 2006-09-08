Кучма вручил именные стипендии студентам НАУ

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА посетил Национальный авиационный университет (НАУ), где вручил удостоверения стипендиатов Фонда «Украина» и стипендии пяти лучшим студентам по итогам прошлого учебного года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина», во время встречи со студентами Л.КУЧМА отметил, что «главная задача Украины – на базе интеллекта, на базе новейших технологий, а не на базе сырьевых возможностей сделать рывок в этом столетии».

Основатель фонда заметил, что власть, общественные организации, и, в первую очередь, украинский бизнес должны создавать благоприятные условия для талантливых детей во время учебы, чтобы те не оказывались за границей.

Вручая стипендии студентам авиационного вуза, Л.КУЧМА пожелал им, несмотря на ежегодный пересмотр успеваемости, оставаться стипендиатами Фонда «Украина» на протяжении всей учебы в вузе. «Будут появляться еще талантливые студенты – мы готовы принять их в наши ряды», - сказал он.

Учреждение стипендий одаренным студентам является одним из ведущих направлений деятельности Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина». Фонд сотрудничает с Национальным авиационным университетом, Днепропетровским национальным университетом и Национальным аэрокосмическим университетом им. Н.Е.Жуковского «ХАУ».