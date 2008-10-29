На чем согласны экономить украинцы (опрос)

Две трети украинцев боятся последствий экономического кризиса, но не видят серьезных причин для того, чтобы почувствовать на себе его удары.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, согласно переданным агентству УНИАН данным опроса, проведенного в рамках программы исследований «Пульс кризиса».

Как отмечают в Институте Горшенина, целью этой новой программы является выявление динамики изменений потребительских возможностей украинцев во время мирового экономического кризиса и влияния кризисной ситуации на общественные настроения в Украине.

В частности, в соответствии с опросом, подавляющее большинство украинцев заявляют, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась (87,1% респондентов), а 79,3% боятся последствий экономического кризиса.

„В то же время эти страхи можно назвать фантомными страхами, вызванными преимущественно сообщениями средств массовой информации и истерией, которая нагнетается политиками”, замечают в Институте Горшенина.

По данным экспертов института, социологические исследования свидетельствуют, что респонденты не видят серьезных причин для того, чтобы почувствовать на себе удары кризиса. Больше половины опрошенных заявили, что их прибыли не изменились (55,1%). Для 11,4% респондентов они даже увеличились – несмотря на кризис. Об уменьшении своих прибылей говорит каждый третий респондент.

Только 16,2% респондентов боятся потерять работу, 75,7% респондентов утверждают, что не будут делать продовольственных запасов на случай кризиса.

Соцопрос демонстрирует, что за время независимости Украины у граждан снизился уровень патерналистских ожиданий. Они преимущественно негативно оценивают экономическую политику правительства (76,2%), однако в то же время, как показывают параллельные исследования, преимущественно не хотят отставки правительства, поскольку считают отставку дополнительным фактором дестабилизации.

Две трети респондентов не доверяют украинским банкам (однако показатель тех, кто доверяет национальной банковской системе, также достаточно высокий как для кризисного периода – 18,6%).

Только 4% опрошенных полагаются в кризисной ситуации на государство. 72,8% готовы полагаться исключительно на собственные силы, еще треть – на помощь родных и друзей.

Также опрос демонстрирует, что украинцы готовы экономить на одежде (31,4%), на продуктах питания, на возможностях отдохнуть, на проведении досуга (от 22% до 24% респондентов), но не собираются отказываться от покупки автомобилей и квартир (только 18,8% респондентов заявили, что не будут покупать во время кризиса дорогие вещи).

Лишь 6% граждан будут экономить на коммунальных платежах – какими бы они ни были, а 7,4% - на транспортных расходах. Каждый пятый гражданин ответил, что не собирается экономить (показатели «ни на чем не экономлю» и «трудно сказать»).

Подавляющее большинство опрошенных во время кризиса намерены вкладывать деньги в недвижимость и землю (24,6%) или держать сбережения дома (23%). 13,7% будут покупать золото и ювелирные изделия. Вкладывать средства в покупку долларов намерены 7,4% респондентов, еще 6,4% отдают преимущество евро.

Исследование «Пульс кризиса» проводилось Институтом Горшенина с 22 по 25 октября. Опрос проводился во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, была опрошена тысяча респондентов от 18 лет и старше. Квотами в выборке были возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.