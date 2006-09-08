Полковника ВСУ поймали на взятке в полмиллиона долларов

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование и передала в суд уголовное дело об обвинении в получении 508 тысяч долларов взятки одним из полковников Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, в целом в 2006 году за совершение разных преступлений Генпрокуратура привлекает к ответственности 190 офицеров. Кроме того, возбуждены и расследуются 895 уголовных дел, из которых 104 - за коррупционные действия, 21 – за взяточничество. К уголовной ответственности привлекается 20 полковников и генералов.

По большей части, отметил генпрокурор, они обвиняются во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением или халатном отношении к выполнению служебных обязанностей, растрате имущества и тому подобное.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, у Генпрокуратуры вызывает обеспокоенность большое количество смертельных случаев в ДТП. Генпрокуратура будет проводить проверку государственных органов и служб, которые имеют отношение к безопасности на дорогах.

В то же время органами прокуратуры проверяются службы, связанные с авиационным движением. Это объясняется тем, что в текущем году количество серьезных инцидентов в авиации Украины по сравнению с прошлым годом возросло более чем втрое, сказал А.МЕДВЕДЬКО.