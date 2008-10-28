Еврокомиссия даст еще 100 млн. евро на борьбу с "синим языком"

Европейская комиссия предоставит в 2009 году дополнительно 100 млн. евро странам-членам для борьбы с вирусом “синего языка”.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение было одобрено сегодня.

Деньги будут выделяться по механизму общего финансирования вакцинации против вируса “синего языка”.

Таким образом, внеся предложение в бюджет следующего года, Еврокомиссия планирует увеличить общие расходы на вакцинацию против этой болезни в 2009 году до 160 млн. евро.

Общие расходы на вакцинацию из бюджета ЕС в 2008-2009 году превысят 300 млн. евро.

“Массированные вакцинации будут сдерживать болезнь и уменьшат ее распространение”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ.

Письмо с предложениями Еврокомиссии отправлено в Европарламент и Совет ЕС для рассмотрения перед одобрением бюджета ЕС на 2009 год во втором чтении.

По данным Еврокомиссии, этих денег хватит на покрытие 50% расходов на вакцинацию.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября на заседании Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС делегации Бельгии, Испании, Люксембурга и Нидерландов выступили с предложением сохранить финансирование вакцинации против вируса “синего языка” на уровне 2008 года, и были поддержаны делегациями Германии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Ирландии, Италии, Венгрии, Литвы, Латвии, Мальты, Польши, Португалии, Румынии и Словакии.

В 2008 году из бюджета ЕС стопроцентно покрывалась стоимость вакцины и на 50% - расходы по проведению вакцинации.

Еврокомиссия сообщила, что в 2008 году вакцинация проводилась как срочная мера, а потому ее возможно было профинансировать стопроцентно за счет бюджета ЕС, что же касается последующих лет, то в соответствии с законодательством ЕС, вакцинация может проводиться только при условии 50%-го финансирования.

На сегодняшний день проектом бюджета на 2009 год предусмотрены расходы на все виды вакцинации животных 225 млн. евро.

В 2008 году расходы только на вакцинацию против вируса “синего языка” составляли 136 млн. евро.

*** Вирус “синего языка” передается насекомыми и поражает домашних и диких жвачных животных. Вирус чаще всего регистрировался в странах Южной Европы, однако в 2006 и 2007 годах стал появляться в Центрально-Северной Европе.