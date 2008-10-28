На Днепроспецстали остановлены 5 печей из 8

На ОАО "Днепроспецсталь" на сегодняшний день не работают 5 печей из 8. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр СТАРУХ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "на сегодняшний день на предприятии из трех печей первого цеха работает одна, из двух печей второго цеха - ни одной, из трех печей третьего цеха - две".

По словам А.СТАРУХА, согласно оперативным данным, падение объемов производства ДСС в октябре составит 10,2%, снизившись в действующих ценах с 344015,9 тыс. грн. (показатель производства товарной продукции в сентябре 2008 г.) до 309587 тыс. грн.

Результат, констатировал губернатор, "до конца года без оплаты 15 дней для сотрудников предприятия".

Справка УНИАН. ОАО "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющих, инструментальных, подшипниковых, а так же жаропрочных сплавов на основе никеля.