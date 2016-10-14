В марше "свободовцев" в Киеве приняли участие около 4 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, активисты прошли по бульвару Шевченко и Крещатику к Михайловской площади.

Сейчас они собираются на Михайловский площади, где должен состояться праздничный концерт группы «Кому вниз».

Группа активистов возле сцены подожгла дымовую шашку и скандирует: «Дымовуха – это не преступление!».

Также в колонне активистов прозвучали три взрыва петард

Как сообщал УНИАН, Марш Славы Героев начался около 15.00 возле памятника Тарасу Шевченко с вече. Акция проводилась в память тех, кто боролся за Украину в прошлом и во время нынешней войны с Россией.