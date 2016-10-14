В марше "свободовцев" в Киеве приняли участие около 4 тысяч человек
18:02, 14 октября 2016Общество
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В центре Киева в Марше Славы Героев приняли участие около 4 тыс. сторонников Всеукраинского объединения “Свобода”.
Фото svoboda.org.ua
Как передает корреспондент УНИАН, активисты прошли по бульвару Шевченко и Крещатику к Михайловской площади.
Сейчас они собираются на Михайловский площади, где должен состояться праздничный концерт группы «Кому вниз».
Группа активистов возле сцены подожгла дымовую шашку и скандирует: «Дымовуха – это не преступление!».
Также в колонне активистов прозвучали три взрыва петард
Как сообщал УНИАН, Марш Славы Героев начался около 15.00 возле памятника Тарасу Шевченко с вече. Акция проводилась в память тех, кто боролся за Украину в прошлом и во время нынешней войны с Россией.
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