Зарплаты в финансовой сфере падают больше всего - данные Госкомстата

В сентябре уровень средней зарплаты в Украине, по сравнению с августом, вырос на 2% - до 1916 грн. в месяц, однако в некоторых сферах экономической деятельности уровень средней зарплаты в сентябре снизился на 0,6-9%.

Такие данные содержатся в таблицах, размещенных на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в гривневом исчислении наиболее заметные потери понесли работники финансовой сферы. В сентябре размер средней зарплаты финансистов, по сравнению с августом, снизился на 320 грн. (на 8%) и составил 3632 грн. в месяц. Фактически в сентябре уровень средней зарплаты в этой отрасли вернулся на показатели начала текущего года. Так, в январе в финансовой сфере уровень средней зарплаты составлял 3373 грн. в месяц, наибольший показатель в т.г. был зафиксирован в июле - 4069 грн.

В сентябре, по сравнению с августом, уровень средней зарплаты также снизился в сельском и охотничьем хозяйстве - до 1155 грн. (снижение на 119 грн. или 9%); в авиатранспортной деятельности - до 4009 грн. (на 295 грн. или 7%); в государственном управлении - до 2590 грн. (на 175 грн. или 6%); в деятельности водного транспорта - до 1950 грн. (на 86 грн. или 4%); в строительстве - до 2054 грн. (на 14 грн. или 0,6%).

В промышленности уровень средней зарплаты в сентябре составил 2186 грн., что на 29 грн. больше, чем в августе, однако в ряде отраслей промышленности зафиксировано снижение зарплаты. В гривневом выражении зафиксировано снижение зарплаты работников, занятых в производстве кокса и продуктов нефтепереработки, - до 2868 грн. (снижение на 89 грн.); производстве неметаллической минеральной продукции (стройматериалов) – до 1958 (на 76 грн.); в металлургии – до 2587 грн. (на 34 грн.); в производстве пищевых продуктов, напитков, табачных изделий – до 1733 грн. (на 17 грн.); в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – до 3135 грн. (на 11 грн.).

В то же время, в сентябре, по сравнению с августом, был отмечен заметный рост средней зарплаты в образовательной сфере деятельности - до 1515 грн. (на 254 грн.); в области исследований и разработок (операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг, предоставление услуг предпринимателям) – до 2540 грн. (на 240 грн.); в сфере деятельности наземного транспорта – до 2327 грн. (на 176 грн.).