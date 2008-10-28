Задолженность по зарплатам на шахтах выросла на 470%

Одной из основных причин увеличения в сентябре задолженности по зарплате является рост зарплатного долга на угольных предприятиях (на 1 октября по сравнению с 1 сентября составил 469,8%).

Об этом заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА агентству УНИАН в комментарии относительно резкого увеличения в сентябре задолженности по выплате зарплаты.

По словам министра, проблемы с выплатой зарплаты угольщикам обусловлены неплатежами энергетических предприятий и существенным уменьшением объемов реализации коксующегося угля.

Среди других существенных причин роста задолженности по зарплате Л.ДЕНИСОВА назвала ухудшение финансового состояния предприятий, неполное финансирование государственных заказов, непроведение расчетов за продукцию и предоставленные услуги.

Как отметила Л.ДЕНИСОВА, рост объема задолженности по сравнению с 1 сентября зафиксирован почти во всех регионах страны, кроме Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской областей и Киева.

Наивысший рост задолженности был в Донецкой области – на 53,5 млн. грн.; Луганской – на 44,7 млн. грн., Львовской – на 23,6 млн. грн., Харьковской – на 11,7 млн. грн., Запорожской области – на 5,8 млн. грн., Черниговской – на 3 млн. грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине, по состоянию на 1 октября 2008 года, выросла по сравнению с началом года, так и по сравнению с 1 сентября. Так, по сравнению с суммой задолженности на 1 сентября 2008 года общий объем задолженности по выплате заработной платы увеличился на 154,1 млн. грн., или на 22,2%, и составил 849,4 млн. грн. По сравнению с январем т.г., задолженность по зарплате выросла более чем на 181 млн. грн.

Последний раз задолженность по зарплате более 800 млн. грн. была зафиксирована в августе прошлого года, тогда она составила 802 млн. грн.