СНБО призывает прекратить пиар вокруг "Фаины" - заявление

Совет национальной безопасности и обороны Украины призывает прекратить пиар вокруг освобождения экипажа судна "Фаина", занять единую позицию по поводу способов и формы завершения переговоров и поддержать политику Президента Украины по освобождению заложников, по плану судовладельца и других участников этого морского фрахта.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы аппарата СНБО Украины, "терроризм, осуществляемый морскими пиратами, превратился в чувствительный и беспрецедентный вызов международной безопасности. Он не только подрывает свободу торгового судоходства, но и несет серьезную угрозу установленному миропорядку, жизни и здоровью людей, способен спровоцировать острые кризисы в геополитических бассейнах. Он отбрасывает цивилизацию ХХІ века в темные закоулки средневековья".

Важным моментом осознания этого факта стал захват сомалийскими пиратами судна «Фаина» с преимущественно украинским экипажем и коммерческим грузом оружия на борту, владельцем которого является министерство обороны Кении, отмечают в СНБО. Аудит, проведенный известной международной фирмой на прошлой неделе, подтвердил легитимность и прозрачность этого соглашения.

Военно-морская эскадра коалиции под угрозой применения силы делает невозможным какую-либо провокацию вокруг военного груза, который может существенно повлиять на политический баланс интересов Африканского Рога. Семь боевых фрегатов НАТО, которые уже подошли к кризисной акватории, контролируемой пиратами, готовы совместными действиями провести военную операцию при наименьшей реальной угрозе жизни команды «Фаины», отмечается в заявлении.

Президент Украины, СНБО, МИД в ежедневном режиме делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее освободить из этого ужасного плена заложников. Организован обнадеживающий переговорный процесс судовладельца с главными координаторами пиратов. При этом все процедуры осуществляются без нарушений обязательств государства перед международным сообществом в борьбе с морским терроризмом. Привлечены квалифицированные и известные международные посредники, которые реализуют единственное и главное требование Президента – как можно быстрее освободить заложников путем выкупа их судовладельцем и не допустить неконтролированной силовой операции, заявляют в СНБО и подчеркивают, что «дипломатия» таких переговоров требует особой выдержки, политики сбалансированности, ответственности и непубличности.

"В связи с объективно существующей готовностью военно-морских международных сил и без санкции Украины начать в любое время силовые действия по освобождению заложников, ситуация постоянно находится в сложном состоянии развития, в том числе и для пиратов, которые пытаются использовать ее для давления на судовладельца и государство по поводу уплаты завышенной цены выкупа. Для этого иногда используют жадные к сенсациям иностранные средства массовой информации, которые распространяют заявления о готовности пиратов к убийству заложников, подрыву судна, прекращению обеспечения пленных едой, водой, горючим, если немедленно не будут удовлетворены финансовые ультиматумы террористов. Сомалийские пираты для шантажа судовладельца активно реализовывают инициативы некоторых парламентских политических сил выделить значительные средства на освобождение заложников, неосторожные заявления отдельных должностных лиц о законности продажи украинского оружия Кении и намерениях лично выкупить моряков", говорится в заявлении.

В СНБО призывают в этом контексте "научиться занимать последовательную консолидированную позицию в таких острых испытательных для общества ситуациях. Особенно это касается тех, чье слово весомо влияет на его настроения и формирует внешнюю позицию – украинских политиков и отдельных государственных деятелей, журналистов и экспертов. Сейчас крайне важно беспристрастно поддержать действия судовладельца в завершении вместе с нанятой посреднической европейской компанией переговоров с пиратами. Это принципиальное и необходимое условие, без которого переговоры могут быть сорваны".

"Вместе с тем, в условиях неприемлемого для правового государства, нечестного и даже опасного пиара, который все больше расцветает псевдодемократией, в чрезвычайно сложных условиях попытки «возглавить» отдельными субъектами процесс освобождения заложников, судовладельцу все же удалось убедить пиратов в необходимости вести один переговорный процесс с четко определенными уполномоченными лицами. Это вывело переговоры в завершающий, наиболее ответственный и тяжелый цикл.

Вместе с тем, продолжения безответственного, с целью собственной политической рекламы, усиления политического противостояния вмешательства в этот процесс политиков, некоторых высоких должностных лиц уже вредит успешному решению ситуации с судном «Фаина» и его экипажем. Исследования экспертов-журналистов, напечатанные в солидных изданиях, с «единственно и истинно правильными» рекомендациями и заданиями для государственной власти, спецслужб, судовладельца, должны способствовать доверию к действиям Президента в этой ситуации, а не усиливать панику и призывать к инициативам политтехнологов, которые уже начали борьбу в подготовке внеочередных парламентских выборов.

Правда заключается в том, что заложники живы и здоровы. Еда, вода, горючее есть в необходимом количестве, хотя постоянно существует угроза шантажа в этом плане со стороны пиратов. Команда судна «Фаина» держится мужественно и живет верой, надеждой на спасение. Мы обязаны сделать для этого все возможное", - заявляют в СНБО.

Поэтому, с целью обеспечения жизни и здоровья заложников, успешного завершения переговоров с вожаками пиратов, СНБО обращается ко всем, кто чувствует себя ответственным за судьбу экипажа «Фаины» – прекратить любой пиар вокруг его освобождения, занять единую позицию по поводу способов и формы завершения переговоров и поддержать политику Президента Украины по освобождению заложников, по плану судовладельца и других участников этого морского фрахта.