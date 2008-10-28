Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает национализировать один из крупнейших банков страны - «Проминвестбанк» (ПИБ).

Об этом идет речь в зарегистрированном сегодня, 28 октября, в Верховной Раде законопроекте "О первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Президент предлагает предусмотреть в бюджете-2008 1 млрд. грн. на увеличение уставного капитала государственного «Укрэксимбанка» с целью приобретения им акций ЗАО «Проминвестбанк».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 7 октября ввел временную администрацию в «Промивестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя НБУ Владимир КРОТЮК.

Ранее, 30 сентября, Национальный банк Украины принял решение о выделении «Промивестбанку» стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Идею национализации ПИБа поддерживают Совет Национального банка Украины, председатель Верховной Рады, член Совета НБУ Арсений ЯЦЕНЮК и президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.