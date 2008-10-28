В Украину идет потепление

Завтра, 29 октября, на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура ночью будет 2-7° тепла, на побережье морей местами 8-12°; днем 11-16°, в южной части до 19°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

30-31 октября сохранится переменная облачность. В западных областях 30 октября ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, 31 октября временами дожди.

Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, 30 октября до 20°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°. На остальной территории без осадков, лишь днем 31 октября в северных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в восточной половине местами туман.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части, а 31 октября и в большинстве северных и центральных областей 6-11°; днем 12-17°, в Крыму, а 31 октября и в южных областях до 20°.

1-2 ноября без существенных осадков, лишь в западных, а 2 ноября и в северных и центральных областях небольшие дожди. Температура ночью 5-11° тепла, днем 12-17°, в южной части и на Закарпатье ночью 8-13°, днем 16-21°.

Завтра в Киеве и области без осадков, ночью и утром слабый туман. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

30-31 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь днем 31 октября местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 30 октября 3-8°, 31 октября 6-11°; днем 12-17°.

1 ноября в столице и области без существенных осадков, 2 ноября - небольшие дожди. Температура ночью 5-11° тепла, днем 12-17°.