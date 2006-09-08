На Майдане Независимости состоится Всеукраинский олимпийский урок

15-00 - В Киеве, на Майдане Незалежности состоится акция - Всеукраинский олимпийский урок. В открытии акции примут участие - президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, министр образования и науки Станислав Николаенко, председатель КГГА Леонид Черновецкий. На 18-ти специально расположенных спортивных площадках при участии наставников и выдающихся спортсменов, а также воспитанников детско-юношеских спортивных школ будут проходить тренировки, соревнования, разнообразные эстафеты и конкурсы по 23-м видам спорта.