Гривня продолжает быстро худеть

Сегодня на наличном валютном рынке гривня продолжила сдавать свои позиции перед американским долларом. По состоянию на 12.00 в обменных пунктахдоллар покупали в среднем по 6,0309 грн., а продавали – по 6,2352 грн.

Таким образом, по сравнению со средним вчерашним наличным курсом продажи, гривня ослабела к доллару на 1,3%, с начала месяца гривня девальвировала к доллару на 21,7%, а по сравнению с самым низким средним курсом, зафиксированным 5 июля 2008 года (4,5973 грн/долл), доллар вырос к гривне на 35,6%.

Многие коммерческие банки просят сейчас за доллар 6,30 грн.

Торги по доллару США на украинском межбанковском рынкестартовали сегодня со значений 6,0850/6,1850, к 11.00 котировки повысились до 6,1400/6,1900, а на 12.00 достигли уровня 6,2200/6,2850.