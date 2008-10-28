Вольво столкнулся с Жигулями: трое погибших
12:14, 28 октября 2008Общество
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ДТП в Житомирской области
Вчера около 15 часов в Житомирской области на 39 км автодороги “Житомир-Черновцы” водитель автомобиля "Вольво" по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21144", который двигался во встречном направлении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Вольво", а также пассажирка "Жигулей" от полученных травм умерли на месте аварии.
Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" получили телесные повреждения.
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