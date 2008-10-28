Ежи Гоффман жалуется на украинские власти

Известный польский кинорежиссер Ежи ГОФФМАН заявляет, что украинские властные структуры, прежде всего Государственный департамент интеллектуальной собственности и Министерство культуры и туризма, ущемляют его авторские права, предоставляя возможность различным телекомпаниям показывать кинофильмы «Огнем и мечом», «Знахарь» и др. без оплаты авторского вознаграждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ГОФФМАН сказал вчера на встрече с журналистами во Дворце культуры Одесской политехники после премьерного показа своего нового 4-серийного фильма «Украина. Становление нации».

«У нашей творческой группы возникло впечатление, - заявил кинорежиссер, - что многие в Украине считают, если когда-то раньше Украина раз купила кинофильм в прокат, то теперь собственником ленты на ее территории считается государство. Это глубоко возмутительно. Мы с таким сталкиваемся только на постсоветском пространстве».

Е.ГОФМАН отметил, что совместно с авторским составом прошел все судебные инстанции в Украине, вплоть до Верховного суда, однако отстоять свои права не удается по причине того, «что доказательств, подтверждающих авторские права на фильмы «Огнем и мечом», «Знахарь», недостаточно».

Вместе с тем в Одессе презентацию киноленты, состоящей из четырех частей - «От России до Украины», «Украина или Малороссия?», «Навеки вместе» и «Независимость», - сопровождали акции пикетирования, организованные активистами пророссийских организаций, в частности ЗУБР (За Украину, Беларусь, Россию). Пикетчики держали в руках плакат «Гоффман - фашист», скандировали антинацисткие лозунги, мотивируя это протестом против продемонстрированного авторами фильма "искаженного взгляда на историю Украины и России". «Фильм направлен на конфронтацию между народом Украины и России, что является фашистской пропагандой», - заявил участник пикета Дмитрий ПОШЕХОНЦЕВ.

Сам кинорежиссер, комментируя выпады в сторону возглавляемой им творческой группы, отметил, что «задача фильма, чтобы он попал к молодому украинскому зрителю и помог активно и правильно мыслить». «Пусть в целом это и не радостная лента, но автору хотелось, чтобы фильм нес оптимизм и привел зрителей к мысли: «Да, я украинец. За мной мое прошлое! Но я вижу перспективу!», - подчеркнул Е.ГОФФМАН.

Напомним, польский кинорежиссер и сценарист Ежи ГОФФМАН родился в семье врачей 15 марта 1932 года. В 1940 году восьмилетним ребенком вместе с родителями сослан на поселение в Сибирь, откуда в конце 40-х вернулся в Польшу.