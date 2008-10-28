В Севастополе Екатерину ІІ облили желтой и синей краской

В Севастополе неизвестные облили желтой и синей краской памятник Екатерине ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент, очевидно, произошел ночью. Коммунальные службы занимаются отмыванием краски с памятника.

Председатель общественной организации „Украинская община Севастополя” Мирослав МАМЧАК сообщил УНИАН, что ему сегодня утром поступило несколько „довольно хамских, грубых” телефонных звонков, что якобы это сделала возглавляемая им организация.

М.МАМЧАК на это ответил: „Ми считаем, что этот акт является обычной провокацией, и она носит предвыборный характер”.

По словам лидера общественной организации, „Украинская община Севастополя” не имеет никакого отношения к тому, что произошло, это не наш метод”. М.МАМЧАК отметил, что в свое время возглавляемая им организация заявляла, что „категорически против строительства памятника этому палачу украинского народа. Мы делали заявление, что мы снесем эту скульптуру, но мы собирались это делать открыто. Однако, исходя из пожеланий жителей Севастополя, органов местной власти, мы отказались от этой идеи, потому что мы не хотели делать во время курортного сезона бучу в Севастополе”.

Поэтому, сказал М.МАМЧАК, „мне кажется, это сделали те, кто этот памятник поставил, потому что дело идет к выборам, и на вот таких актах вандализма можно „подогреть” Севастополь, возмутить здесь обстановку”.

М.МАМЧАК сказал: „Кто разрисовывает заборы, деревья разноцветными красками, и в первую очередь - цветами российского флага? Это „Русский блок” и „Русская община”, поэтому, мне кажется, что обращаться нужно именно туда и там искать корни вандализма”.

Он заявил, что не знает „ни одной общественной организации в Севастополе, которая бы занималась актами вандализма".

По мнению М.МАМЧАКА, „это провокация, совершенная и против украинской общины, и против Севастополя, и против мира и спокойствия в нашем городе”.