У предпринимателей есть свой рецепт безболезненного преодоления кризиса

Председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Оксана ПРОДАН считает, что главной экономической проблемой страны может стать массовая безработица.

Как сообщили УНИАН в Совете предпринимателей, по убеждению О.ПРОДАН, всю государственную антикризисную политику нужно проводить учитывая именно эту потенциальную угрозу.

«Существует два пути государственной политики обеспечения занятости, - сказала О.ПРОДАН. – Первый – когда государство должно будет финансировать из своих социальных фондов миллионную армию безработных. Второй путь является более правильным и перспективным, когда государство будет стимулировать работу предприятий, удерживая их на плаву. Ведь пока предприятие работает, оно имеет возможность не только платить зарплату, но и платить в государственную казну налоги».

Принимая во внимание, что создание одного рабочего места стоит государству от 12 до 197 тыс. грн., в зависимости от отрасли экономики, только максимальное сохранение трудоустройства обеспечит эффективное развитие экономики Украины после выхода из кризиса, отметила О.ПРОДАН.

«Для безболезненного преодоления кризиса государство должно бороться за каждое рабочее место и за каждого рабочего. Конечно, для этого оно должно иметь необходимый инструментарий. Именно поэтому парламент должен в самые быстрые сроки проголосовать за антикризисный пакет законов, подготовленный правительством», - подытожила О.ПРОДАН.

Как сообщалось, Совет предпринимателей при Кабинете Министров создан постановлением правительства от 13 февраля 2008 года. Его состав утвержден распоряжением правительства от 11 июня из 68 представителей объединений и ассоциаций. Сопредседателем Совета является премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.