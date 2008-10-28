У предпринимателей есть свой рецепт безболезненного преодоления кризиса
Существует два пути...
Председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Оксана ПРОДАН считает, что главной экономической проблемой страны может стать массовая безработица.
Как сообщили УНИАН в Совете предпринимателей, по убеждению О.ПРОДАН, всю государственную антикризисную политику нужно проводить учитывая именно эту потенциальную угрозу.
«Существует два пути государственной политики обеспечения занятости, - сказала О.ПРОДАН. – Первый – когда государство должно будет финансировать из своих социальных фондов миллионную армию безработных. Второй путь является более правильным и перспективным, когда государство будет стимулировать работу предприятий, удерживая их на плаву. Ведь пока предприятие работает, оно имеет возможность не только платить зарплату, но и платить в государственную казну налоги».
Принимая во внимание, что создание одного рабочего места стоит государству от 12 до 197 тыс. грн., в зависимости от отрасли экономики, только максимальное сохранение трудоустройства обеспечит эффективное развитие экономики Украины после выхода из кризиса, отметила О.ПРОДАН.
«Для безболезненного преодоления кризиса государство должно бороться за каждое рабочее место и за каждого рабочего. Конечно, для этого оно должно иметь необходимый инструментарий. Именно поэтому парламент должен в самые быстрые сроки проголосовать за антикризисный пакет законов, подготовленный правительством», - подытожила О.ПРОДАН.
Как сообщалось, Совет предпринимателей при Кабинете Министров создан постановлением правительства от 13 февраля 2008 года. Его состав утвержден распоряжением правительства от 11 июня из 68 представителей объединений и ассоциаций. Сопредседателем Совета является премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.