Суррогатные деньги - одна из причин мирового финкризиса

Спусковым крючком мирового кризиса стали производные финансовые инструменты - суррогатные деньги, которые глубоко проникли во все поры финансовой системы, пишет вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс в статье "Деньги массового поражения" в "Российской газете".

Речь идет об особом виде ценных бумаг - деривативах. Они связаны с обычными ценными бумагами и, по сути, являются виртуальными деньгами. Сегодня их выпущено столько, что никто в мире не может точно посчитать, сколько таких суррогатов бродит по планете. Приблизительно, эксперты оценивают мировой рынок деривативов в 600 триллионов долларов, пишет Юргенс, при том, что в прошлом году весь мировой валовой внутренний продукт (стоимость произведенных товаров и услуг) был в десять раз меньше - 58 триллионов долларов. По прогнозам, в 2008 году ВВП стран Евросоюза составит примерно 19 триллионов долларов, а США - более 14 триллионов долларов.

"Именно деривативы, связанные с американскими ипотечными облигациями, сдетонировали нынешний мировой финансовый кризис... Банки США дали гражданам ипотечные кредиты, под них "выпустили" производные бумаги. И виртуальные деньги, которые продавали и перепродавали, пошли гулять по миру", - говорится в статье.

"Существует еще множество видов таких производных ценных бумаг. И никто не знает, где может возникнуть новая проблема неплатежей и какого финансового учреждения".