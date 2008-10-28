"Киевгорстрой": банки вскоре восстановят ипотечное кредитование

Первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий МОЖАР прогнозирует возобновление банками ипотечного кредитования в декабре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в ходе «Дня открытых дверей» в двух жилых домах шестого микрорайона массива «Осокорки» в Киев.

«Отслеживая ситуацию, я вижу, что мы выйдем из этой проблемы через месяц. Банковская система возобновит кредитование, и будет работать с населением и застройщиками», - сказал он.

В.МОЖАР добавил, что холдинг ведет активную работу с разными банками, чтобы они возобновили кредитование строительства жилья - как застройщиков-заказчиков, так и инвесторов, которые хотят вложить средства в приобретение недвижимости.

«Система напугана проблемами мировыми. Очень серьезно то, что в нашей системе появились зарубежные банки со своими капиталами, которые там получили проблемы и сегодня дуют на горячее, и прекратили кредитование у нас», - подчеркнул он.

В.МОЖАР отметил, что жилье – национальный продукт, который стимулирует и другие производства, в частности, металлургию. «Поэтому национальный продукт будет жить и под него будут инвестиции», - заверил он.

Комментируя ситуацию со стоимостью жилья, первый вице-президент холдинга подчеркнул, что при дальнейшем росте доллара и падении гривни рынок цен адекватно среагирует на курс.

«Поэтому обязательно изменится стоимость строительства, если будет нестабильно себя вести гривня. Мы работаем над тем, чтобы не допустить увеличения стоимости строительства», - сказал он.

В.МОЖАР добавил, что понимание этой проблемы есть и у правительства, и Верховной Рады, которая приняла в сентябре закон о содействии строительству, предусматривающий снижение нагрузок на жилищное строительство, уменьшение паевого участия, сокращение технических специальных условий.

«Это тоже возможность разгрузить стоимость строительства, которая сегодня и так уже набрала много других составляющих», - сказал он.

В то же время, по его мнению, если будет меняться рынок энергоносителей, курсовая политика, то, соответственно, «цены на каком-то периоде все равно поднимутся».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии строительству», которым, в частности, внесены изменения в Закон «О планировании и застройке территорий». Данным законом предусматривается уменьшение финансовой нагрузки на застройщиков.

8 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.