Первый в Украине виртуальный музей откроется в Севастополе
"У нас будет огромный форум..."
11 декабря в Севастополе откроется первый в Украине виртуальный музей - «Русский музей».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.
«Уже все решено, и сам господин ГУСЕВ, директор «Русского музея», приезжает к нам с большой бригадой своих сотрудников. А со всей Украины съезжаются все директоры художественных музеев.
У нас будет огромный форум художественных музеев Украины, и мы откроем первый в Украине виртуальный музей», - сказал представитель руководства исполнительной власти города.
В.КАЗАРИН добавил, что в этом музее «будут виртуально представлены залы нашего Художественного музея имени Крошицкого».