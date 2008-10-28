Первый в Украине виртуальный музей откроется в Севастополе

11 декабря в Севастополе откроется первый в Украине виртуальный музей - «Русский музей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«Уже все решено, и сам господин ГУСЕВ, директор «Русского музея», приезжает к нам с большой бригадой своих сотрудников. А со всей Украины съезжаются все директоры художественных музеев.

У нас будет огромный форум художественных музеев Украины, и мы откроем первый в Украине виртуальный музей», - сказал представитель руководства исполнительной власти города.

В.КАЗАРИН добавил, что в этом музее «будут виртуально представлены залы нашего Художественного музея имени Крошицкого».