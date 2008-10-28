Авиакомпания МАУ зимой увеличит количество рейсов

Количество рейсов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в зимний период 2008/2009 составит 330 в неделю, что на 14% больше в сравнении с 290 рейсами в аналогичный период 2007/2008.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Как напоминают в компании, 26 октября вступило в силу зимнее расписание 2008/2009, которое будет действовать по 28 марта 2009 года.

«По нашим прогнозам, рост пассажиропотока на рейсах МАУ в зимнем сезоне 2008/2009 составит в среднем 14%. Это достаточно позитивная тенденция – на фоне общего финансово-экономического кризиса», - отмечает вице-президент МАУ по продажам и маркетингу Сергей ФОМЕНКО.

В частности, общее количество рейсов между Украиной и Австрией достигнет 65 в неделю. Впервые в период зимней навигации в расписании МАУ будет представлен рейс Киев-Милан-Киев. Также в период с октября по март МАУ сохраняет еженедельные рейсы из Львова в Рим и Неаполь (по воскресеньям). Рейс Киев-Рим-Киев будет выполняться 5 раз в неделю. Всего - совместно с партнерами - МАУ будет выполнять 21 рейс в неделю между Украиной и Италией. Количество рейсов, выполняемых МАУ совместно с партнерами, между Киевом и Амстердамом достигнет 21 в неделю (три рейса в день). Аналогичное количество рейсов – 21 в неделю, три в день - будет выполняться авиакомпанией между Киевом и Парижем. Частотность рейса Киев – Лондон («Гэтвик») – Киев увеличится до 10 раз в неделю, по сравнению с 8-ю в прошлогоднюю зимнюю навигацию. По средам, пятницам и воскресеньям этот рейс будут выполняться дважды в день. Рейс Киев-Брюссель-Киев будет выполняться ежедневно, кроме вторника и субботы. Частотность рейса Киев-Дубаи-Киев возрастет с 3-х до 4-х раз в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с введением зимнего расписания существенно увеличится количество рейсов, выполняемых МАУ внутри Украины совместно с партнерами. Рейс Киев-Симферополь-Киев будет выполняться трижды в день. Частотность рейса Киев-Днепропетровск-Киев повысится до 24 в неделю (четыре раза в день - по рабочим дням, три раза в день - по субботам и воскресеньям).

Также МАУ будет выполнять рейсы из Киева в Ивано-Франковск, Одессу, Луганск, Харьков и Ужгород - по два раза в день. Сохранится ежедневный (кроме субботы) рейс МАУ Киев-Львов. Внутренние рейсы будут выполняться МАУ совместно с партнером – авиакомпанией «Днепроавиа» - на самолетах Embraer 145 и Boeing 737.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 г.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компания Aer Cap – 6% и Европейский банк реконструкции и развития - 9,9%.