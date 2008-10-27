Начался всеукраинский женский театральный фестиваль

В Нежине начался Пятый Всеукраинский театральный фестиваль женского творчества имени М.Заньковецкой. Фестиваль открыл спектакль Киевского академического Молодого театра "Обычная история".

Как сообщили УНИАН в Нежинском драмтеатре, театральный фестиваль женского творчества посвящен таланту величайшей актрисы М.Заньковецкой, чья жизнь тесно связана с Нежином. Он продлится до 4 ноября. За это время зрители смогут просмотреть 11 спектаклей, три из них рассчитаны на юных зрителей.

Особенностью нынешнего фестиваля станут торжества по случаю 75-летия со дня основания Нежинского украинского драматического театра имени М.Коцюбинского, которые пройдут 1 ноября.

Участниками театрального фестиваля являются профессиональные творческие коллективы из разных городов Украины – Житомира, Херсона, Чернигова, Киева, Севастополя и актеры Брянского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы имени А.Толстого.