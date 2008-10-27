Состоялись торжества на месте последнего боя воинов УПА в 1959 г.

В Тернопольской области возле хутора Лозы Подгаецкого района состоялись торжества на месте последнего боя воинов Украинской повстанческой армии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы облгосадминистрации Юрий ЗАРУЦКИЙ, возле мемориального знака, открытого в 2007 году, священнослужители отправили панихиду. А руководство района и области, представители общественных организаций возложили цветы к памятнику.

По словам Ю.ЗАРУЦКОГО памятный знак установили в память о событиях, произошедших 12 октября 1959 года. “По данным историков, возле хутора состоялся бой последней партизанской группы, которая состояла из трех человек: члена Подольского окружного провода ОУН Петра Пасичного, его жены Марийки Пальчик и боевика Олега Цетнарского. В тот день во время боя повстанцы застрелили оперуполномоченного Бережанского райотдела КГБ. На сегодня считается, что это была последняя жертва украинских повстанцев”, – говорит Ю.ЗАРУЦКИЙ. По его словам, во время боя оба боевика погибли, а М.Пальчик пыталась застрелиться, однако она выжила, после чего была осуждена к 15 годам лишения свободы. Женщина отсидела в тюрьме весь срок.