НБУ снизил курс гривни к доллару еще на 13 копеек

Национальный банк Украины установил на 28 октября официальный курс гривни на уровне 5,35 грн. за 1 доллар.

Как сообщается на сайте НБУ, официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный НБУ на 28 октября 2008 года: 100 USD США – 535.0000 (на 27 октября - 522.0000), 100 EUR – 666.6100 (на 27 октября - 657.5112), 10 RUR – 1.9561 (на 27 октября - 1.9291).