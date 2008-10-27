Совет судей пожаловался Европе на Ющенко и депутатов

Президиум Совета судей Украины проинформировал Парламентскую ассамблею Совета Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о ситуации, сложившейся в Украине с осуществлением правосудия.

Соответствующее обращение сегодня распространено президиумом Совета судей Украины.

«В Украине на наивысшем государственном уровне и до сих пор не воспринимаются фундаментальные положения Основного Закона Украины и международно-правовых актов относительно стандартов независимости судей и самостоятельности судов. Со стороны государственных и политических субъектов имеют место откровенное давление на судей, грубое вмешательство в осуществление правосудия, игнорирование основополагающих принципов деятельности судов. Все это ставит под угрозу надлежащую судебную защиту конституционных прав и свобод граждан”, - говорится в обращении.

Президиум Совета судей поясняет, что очередная угроза возникла после того, как Президент Украины 9 октября 2008 года издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

В обращении также приводится информация о решении Окружного административного суда Киева относительно прекращения действия указа главы государства и о развитии событий, которые возникли сразу после этого, включая незаконное решение В.ЮЩЕНКО об отмене назначения на должность судьи, о возбуждении уголовного дела за вынесение якобы неправосудного судебного решения, об увольнении председателя суда и тому подобное.

«Кроме того, большую обеспокоенность вызывают многочисленные факты блокирования народными депутатами Украины деятельности судов, шантажа и давления на судей, откровенного вмешательства в осуществление правосудия, что порой сопровождается нарушением общественного порядка в помещениях судов и приводит, в частности, к срыву судебных заседаний. Такие действия делают невозможной нормальную деятельность судов разных инстанций. Недопустимыми также являются действия представителей правоохранительных органов во время рассмотрения судебных дел, связанных с избирательным процессом, что расцениваются судьями как противоправное давление на них и вмешательство в осуществление правосудия”, - подчеркивается в обращении.

Члены президиума Совета судей считают, что отмеченные действия и решения Президента Украины, действия народных депутатов Украины, правоохранительных органов не согласовываются как с национальным законодательством, так и международно-правыми актами относительно обеспечения независимости судов от исполнительных и законодательных органов, недопустимости вмешательства в судебный процесс, препятствования осуществлению судами правосудия.

«Подтверждая свое уважение, президиум Совета судей Украины информирует Парламентскую ассамблею Совета Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о ситуации, сложившейся в Украине с осуществлением правосудия, и выражает готовность к тесному сотрудничеству органов судейского самоуправления Украины с соответствующими международными организациями, направленному на утверждение в Украине беспристрастного и независимого суда», - подчеркивается в обращении.