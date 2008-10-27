НБУ решил держать язык за зубами

Совет Национального банка Украины принял решение не обнародовать прогнозный показатель курса гривни до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в понедельник.

«В этих условиях мы воздержимся от обнародования наших прогнозных показателей. Они есть, но мы их не обнародуем», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Совет Национального банка Украины изменил прогноз возможного колебания официального курса гривни до конца 2008 года с 4,85 грн./долл. плюс минус 4% до 4,95 грн./долл. плюс-минус 8%. Прогнозный показатель на 2009 год был оставлен в пределах 4,85 гр./долл. плюс-минус 5%.