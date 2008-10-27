Суд вернулся к делу о взрыве на стадионе «Шахтер» в 1995 году

В Донецке, согласно постановлению Верховного Суда Украины, началось повторное рассмотрение дела о взрыве на стадионе «Шахтер», который произошел в октябре 1995 года. В результате взрыва погиб первый президент футбольного клуба «Шахтер» Ахать Брагин и несколько человек из его окружения.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в суде Сергей ЛАДЫГИН в присутствии подсудимого 59-летнего Вячеслава СИНЕНКО, его адвоката, а также государственного обвинителя огласил постановление Коллегии Верховного суда Украины от 4 сентября 2008 года. Согласно данному постановлению, дело В.СИНЕНКО, по которому он был обвинен к пожизненному сроку лишения свободы, направлено в Апелляционный суд Донецкой области на повторное рассмотрение.

В данном постановлении, в частности, отмечается, что по ряду эпизодов дела суд не привел достаточных доказательств, которые могут иметь «существенное значение для установления причастности В.СИНЕНКО к инкриминируемому преступлению, его роли и правильной квалификации действий подсудимого».

Судья С.ЛАДЫГИН также известил участников процесса, что на сегодняшнее заседание по повестке суда не прибыл ни один из 9 потерпевших по делу. В такой ситуации суд принял решение начать процесс без присутствия потерпевших. Судья спросил В.СИНЕНКО, может ли тот участвовать в процессе, поскольку подсудимый выглядел болезненно, говорил очень медленно, заикаясь. В.СИНЕНКО ответил, что врачи сделали ему укол, он чувствует себя лучше и готов участвовать в процессе. Он заявил, что считает себя невиновным, что «все дело выдумано и целенаправленно сфальсифицировано».

Подсудимый рассказал суду о том, как задержал в 1994 году вооруженного автоматом «киллера РУХМАНОВА», и с того времени ему стали мстить люди из криминального мира. После более чем 40-минутного выступления, запнувшись на одной из фраз, В.СИНЕНКО сообщил суду, что больше не может говорить, потому что плохо себя чувствует.

В ответ на это судья С.ЛАДЫГИН вынес решение сделать перерыв в заседании до среды, 29 октября.

Справка УНИАН. 15 октября 1995 года на стадионе «Шахтер» в Донецке произошел мощный взрыв, в результате которого погиб первый президент ФК «Шахтер» Ахать Брагин и несколько человек из его окружения. Следствием было установлено, что взрыв был организован преступной группировкой КУШНИРА-РЯБИНА, а майор милиции В.СИНЕНКО в момент взрыва «прикрывал» отход исполнителя подрыва – некого Игоря ФИЛИППЕНКО. Силами Интерпола В.СИНЕНКО был разыскан в Афинах (Греция), куда эмигрировал вместе с семьей, и в марте 2005 года передан Украине. В феврале 2007 года в Донецке суд признал подсудимого В.СИНЕНКО причастным к организации взрыва на стадионе «Шахтер» и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, суд приговорил В.СИНЕНКО к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн. каждой семье.